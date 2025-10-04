فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

كتب- علاء عمران:

في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية التي تتخذ من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة نشاطًا غير مشروع، أكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في قضايا "مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – مشاجرة وعاهة مستديمة"، وذلك بمحافظات الغربية والقليوبية والسويس.

كما أسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر التشكيلات وبحوزتهم: 696 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة: (حشيش – شابو – إستروكس – بودر – هيدرو – GHP – هيروين)، وأكثر من 30 ألف قرص مخدر، و85 قطعة سلاح ناري (منها 3 رشاشات جرينوف، رشاش متعدد، 28 بندقية آلية، 51 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش). وقد بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 195 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وضبط مروجي السموم.

