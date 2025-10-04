تقدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من سائقي النقل الثقيل، اتهمهم فيه بنشر أخبار كاذبة وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبّب في حوادث طرق وتكدير السلم العام.

وأضاف محفوظ، أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة شمال القاهرة الكلية للتحقيق، نظرًا لخطورة ما ورد فيه من اتهامات.

ذكر البلاغ أن بعض سائقي النقل الثقيل ينشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وتحريضات تحث السائقين على التمرد على القوانين والسلطات، كما يقدمون نصائح فنية مخالفة لقواعد القيادة والصيانة، تؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة على الطرق.

وأوضح مقدم البلاغ أن هؤلاء السائقين يتعمّدون افتعال حوادث مرورية، ثم اتهام مسؤولي النقل بالتقصير، بهدف نشر الفوضى والإضرار بالصالح العام.

وأضاف "محفوظ" في بلاغه أن الغرض من هذه الأفعال هو تكدير السلم العام والتمرد على قوانين المرور، إلى جانب مخالفة الأصول الفنية لقيادة وصيانة السيارات، مشيرًا إلى أن ما يحدث يرقى إلى تشكيل عصابي هدفه زيادة حوادث الطرق.

واستند المحامي في بلاغه إلى نص المادة 167 من قانون العقوبات، التي تنص على أن: "كل من حرّض علانية على مخالفة القوانين ونشر الفوضى أو الاعتداء على السلطات العامة يُعاقب بالحبس والغرامة."

وأشار "محفوظ" إلى أن نشر هذه الأكاذيب عبر الإنترنت يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولا سيما المواد 25 و27، التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالأمن المجتمعي.

كما أوضح أن الأفعال الواردة بالبلاغ تخالف مواد 102، 178، 188، و375 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على تكدير السلم العام، ونشر الشائعات، وممارسة البلطجة الإلكترونية، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة.

وطالب "محفوظ" في ختام بلاغه الذي حمل رقم 1375794 لسنة 2025 عرائض النائب العام، بسرعة التحقيق في الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أوامر ضبط وإحضار للمتهمين، مع منعهم من السفر، تمهيدًا لتقديمهم إلى محاكمة عاجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

