ظهر في فيديو بيبيع.. الداخلية تضبط مروج مخدرات بشبرا الخيمة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

بالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر "البودر".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.