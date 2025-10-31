إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو "ترند الشرابية"

كتب : مصراوي

02:34 م 31/10/2025

المتهم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار الذعر بين أهالي الشرابية بالقاهرة، يظهر شخصًا يروج للمواد المخدرة وسط الشارع.

الغضب والقلق اجتاحا التعليقات، لكن الحقيقة كانت مختلفة. الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا، وحددت هوية الرجل: عاطل له معلومات جنائية.

لكن المفاجأة الكبرى، الفيديو قديم وتم تداوله لأول مرة في مايو الماضي، وتم حينها ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

اليوم، المتهم مودع في مصحة علاج الإدمان بمعرفة أسرته، ولا يوجد أي نشاط إجرامي حديث له.

