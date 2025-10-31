شرطة البيئة تصادر 325 طن نفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعى

وصلت الأجهزة الأمنية مكافحة جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية مما يؤدى للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية من شأنها التأثير سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لإستخراج منتج نهائى لمعادن (حديد – قصدير – زهر) لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

باستهداف المصنع أمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المصنع على 325 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعى.