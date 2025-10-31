"عالجهم بالكلام وسرقهم بالإقناع".. سقوط دجال الشرقية

في فصل جديد من فصول النصب تحت غطاء العلاج الروحاني، نجحت الأجهزة الأمنية في الإيقاع بأحد الأشخاص اعتاد استغلال حاجات المواطنين للتربح غير المشروع عبر أوهام الدجل والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن شخصا له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية يمارس أعمال الدجل والنصب على المواطنين، زاعمًا قدرته على العلاج الروحاني وفك السحر مقابل مبالغ مالية.

ولم يكتف المتهم بذلك، بل لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي، فكان يصور مقاطع فيديو أثناء ممارساته المزعومة ويبثها لتحقيق مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة وممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.