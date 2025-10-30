إعلان

لهو أطفال يشعل خناقة بالسنج بين الجيران في بنها.. ماذا حدث؟

كتب : رمضان يونس

05:14 م 30/10/2025

خناقة جيران بنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : 3 أشخاص سيدة" مصابة بجروح مفرقة "، و طرف ثان 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لوجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها تعدى الطرفين على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة جيران سم شرطة أول بنها شاجرة ناقة بالسنج بين الجيران لافات جيرة ناقة أطفال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟