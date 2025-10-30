لهو أطفال يشعل خناقة بالسنج بين الجيران في بنها.. ماذا حدث؟

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : 3 أشخاص سيدة" مصابة بجروح مفرقة "، و طرف ثان 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لوجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها تعدى الطرفين على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.