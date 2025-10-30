إعلان

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة بالدقهلية

كتب : علاء عمران

12:51 م 30/10/2025

بلوجر

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بدء التحقيق في بلاغ رحمة محسن ضد طليقها لاتهامه بتهديدها وابتزازها

المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا شابًا بالإكراه في النزهة

لتعذر حضورها.. قرار قضائي بشأن محاكمة "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة

