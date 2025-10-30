السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري في البدرشين

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري، فى قرية الشوبك الغربي بالبدرشين، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري في قرية الشوبك الغربي، بالبدرشين.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن النيران اشتعلت بمحل تجاري دون إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

خناقة نادي الشيخ زايد.. موظف بنادي شهير يصيب مدرب والضحية: ضربني في نص الملعب

تفاصيل انفجار "أنبوبة" داخل مخبز بأسوان.. والمعاينة تكشف السبب