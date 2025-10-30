إعلان

السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري في البدرشين

كتب : محمود الشوربجي

12:20 ص 30/10/2025

قوات الحماية المدنية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري، فى قرية الشوبك الغربي بالبدرشين، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري في قرية الشوبك الغربي، بالبدرشين.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن النيران اشتعلت بمحل تجاري دون إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

خناقة نادي الشيخ زايد.. موظف بنادي شهير يصيب مدرب والضحية: ضربني في نص الملعب

تفاصيل انفجار "أنبوبة" داخل مخبز بأسوان.. والمعاينة تكشف السبب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق محل تجاري البدرشين مديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية قرية الشوبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس