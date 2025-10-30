إعلان

محاكمة التيك توكر "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة اليوم

كتب : محمود الشوربجي

05:00 ص 30/10/2025

البلوجر أم مكة

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة التيك توكر "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة.

واستمعت نيابة الشئون الاقتصادية لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم مكة" على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

التيك توكر أم مكة محاكمة التيك توكر أم مكة تهمة بث فيديوهات خادشة المحكمة الاقتصادية جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة

