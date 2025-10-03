حبس شاب أجنبي متهم بقتل آخر بسبب خلاف على أولوية الحلاقة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخص "أجنبي" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل مواطن من جنسيته إثر خلاف على أولوية الحلاقة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى بالمدينة باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وبدأت تحقيقات مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تحت إشراف العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المتهم، إثر خلاف مع المجني عليه أثناء تواجدهما بصالون الحلاقة، أخرج مطواه من ملابسه وطعنه عدة طعنات، ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد إكرامي البطران، مفتش مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وقامت النيابة العامة بتحرير محضر بالواقعة وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.