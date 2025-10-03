إعلان

حبس شاب أجنبي متهم بقتل آخر بسبب خلاف على أولوية الحلاقة بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

11:01 م 03/10/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخص "أجنبي" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل مواطن من جنسيته إثر خلاف على أولوية الحلاقة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى بالمدينة باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وبدأت تحقيقات مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تحت إشراف العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المتهم، إثر خلاف مع المجني عليه أثناء تواجدهما بصالون الحلاقة، أخرج مطواه من ملابسه وطعنه عدة طعنات، ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد إكرامي البطران، مفتش مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وقامت النيابة العامة بتحرير محضر بالواقعة وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس شاب أجنبي خلاف على أولوية الحلاقة جريمة قتل اكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي