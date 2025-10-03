الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالسلاح" في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالإسكندرية، أكدت التحريات عدم ورود أي بلاغات سابقة عن الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، بين طرف أول: سائق وشقيقه لهما معلومات جنائية، وطرف ثان: مالك مقهى وابنه، نتيجة اعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بوضع سيارته أمام المقهى.

وأدى الخلاف إلى تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب بالأيدي، دون حدوث إصابات، فيما قام الطرف الأول بالتلويح بسلاحين أبيضين خلال المشاجرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وحجز السلاحين الأبيضين المستخدمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو المتداول.

واتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الواقعة.