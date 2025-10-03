مزارع يجبر موظفًا على دفع إتاوة ويتلف محصوله بالجيزة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من قيام آخر بإجباره على دفع مبالغ مالية على سبيل الإتاوة وإتلاف محاصيله الزراعية بإحدى قرى الجيزة.

تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من موظف مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه مزارعًا بمحاولة ابتزازه ماليًا، وعند رفضه دفع المبالغ قام المتهم بإتلاف المحصول الزراعي الخاص بأرضه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المقيم بدائرة المركز، وعُثر بحوزته على كمية من مادة الحشيش المخدرة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.