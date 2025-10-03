إعلان

ضبط سائق نقل يفرغ حمولة رمال في طريق سريع بالقاهرة


كتب - علاء عمران:

05:00 م 03/10/2025

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل يقوم بتفريغ حمولة الرمال بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.

أسفر الفحص عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أن مالكها مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بينما كان يقودها وقت الواقعة شخص مقيم بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ما ورد بالمقطع، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق نقل يفرغ حمولة رمال طريق سريع القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي