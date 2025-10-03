ضبط سائق نقل يفرغ حمولة رمال في طريق سريع بالقاهرة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل يقوم بتفريغ حمولة الرمال بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.

أسفر الفحص عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أن مالكها مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بينما كان يقودها وقت الواقعة شخص مقيم بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ما ورد بالمقطع، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.