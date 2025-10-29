سر طلقة مزاح تحولت إلى مأساة زوجية في الشيخ زايد

لم تتخيل "هنادي" -اسم مستعار- أن لحظة مزاح عابرة يمكن أن تنقلب إلى كابوس حقيقي. كانت تضحك، والسلاح بين يديها، بينما زوجها يبادلها الحديث دون خوف أو حذر لكن ضغطة واحدة غير مقصودة كانت كفيلة بأن تُبدل ملامح المشهد كله وتحول الضحكة إلى صرخة، والمزاح إلى دماء.

في أحد المنازل الهادئة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أصيب خفير بطلق ناري في الكتف على يد زوجته التي تصغره بنحو 10 سنوات بعدما خرجت رصاصة من سلاحه الشخصي أثناء عبثها به دون قصد.

الواقعة بدأت حين أمسكت الزوجة بالسلاح الناري الخاص بزوجها، من نوع "فرد خرطوش"، في محاولة للمزاح معه. إلا أن لحظة طيش واحدة كانت كافية لأن ينطلق العيار ويخترق كتف الزوج، ليسقط على الأرض وسط ذهول وصراخ.

هرع الجيران على صوت الطلق والنداء، وتم استدعاء الإسعاف التي نقلت المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، بينما كانت الزوجة في حالة انهيار تام لا تتوقف عن ترديد: "ما كنتش أقصد كان هزار."

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ فورًا، وضبطت السلاح والمتهمة التي أقرت بارتكاب الفعل عن طريق الخطأ وأكدت في أقوالها أنها كانت تمزح فقط، ولم تتوقع أن السلاح محشو بالذخيرة.

التحريات الأولية بيّنت أن السلاح غير مُرخص، وأن الزوج يحتفظ به داخل المنزل بحكم عمله كخفير خاص، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وإحالته للفحص الفني، إلى جانب طلب تقرير طبي مفصل عن حالة المصاب التي ما زالت تحت الملاحظة الطبية.