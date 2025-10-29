حكم قضائي جديد ضد "طفل المرور" في واقعة اعتداء على طالب بعصا بيسبول بالمقطم
02:41 م 29/10/2025
قضت محكمة جنح المقطم بمعاقبة أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وأصدقائه بالحبس 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بالتعدي على طالب باستخدام عصا "بيسبول" أمام إحدى المدارس بمنطقة المقطم.
وكانت محكمة جنايات المقطم قد أصدرت سابقًا حكمًا بسجن المتهم لمدة 3 سنوات في قضية منفصلة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، على خلفية نفس الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025، أن صديق المتهم اتصل به وأخبره بأن شقيقته تعرضت لمضايقات من أحد الطلاب، وطلب منه الحضور إلى موقع الحادث.
وأوضح المتهم في التحقيقات أنه تحرك برفقة صديقيه "إبراهيم" و"طوني" بسيارته إلى المدرسة، وفور وصولهم بدأ "طوني" الاعتداء على عدد من الطلاب، مضيفًا أنه عثر على عصا بيسبول داخل السيارة واستخدمها في التعدي، وضرب المجني عليه "يوسف" على رأسه "دون قصد"، ثم فروا هاربين من موقع الحادث.
وأشار المتهم إلى أنه فوجئ بتداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه للتنقل بين عدة أماكن هربًا من الأجهزة الأمنية، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه داخل منزل جدته بمدينة نصر.