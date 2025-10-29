تأجيل محاكمة 117 متهماً بخلية الهيكل الإداري لـ 24 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 117 متهماً بخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لجلسة 24 يناير لاستكمال المستندات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر تولوا خلال الفترة من مطلع عام 2020 وحتى 12 ديسمبر 2022 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بقيادة بهيكل جماعة الإخوان.

كما وُجه للمتهمين من الخامس والعشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ولآخرين تهم حيازة أسلحة نارية.