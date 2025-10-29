تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، لإصدار حكمها على البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التعدي على القيم الأسرية.

وحصل "مصراوي" على تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بشأن حصيلة ممتلكات البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" من نشاطها الإجرامي، الذي تضمن غسل الأموال المتحصلة من بث محتوى وفيديوهات خادشة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في تقرير الإدارة أنها قامت بشراء 3 وحدات سكنية في القاهرة الجديدة والمطرية والزيتون، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال، كما قامت بإيداع باقي الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في حسابات بنكية لها ولوالديها في بنوك مختلفة.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية".

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع يُقدّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام، حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.

