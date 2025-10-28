ضبط سائق ميكروباص مارس البلطجة على زميله بالقليوبية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على قائد سيارة "نقل" وإحداثه تلفيات بالسيارة خاصته لخلاف حول أولوية المرور بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط سيارة الميكروباص وقائدها "الظاهر بمقطع الفيديو" (سائق- مقيم بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.