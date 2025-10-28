رقصة على الترند ونهاية في القسم.. ليلة سقوط بلوجر بحدائق أكتوبر

كانت تظن إن الشهرة طريقها لمجد سريع، وإن كل رقصة هتجبلها متابعين أكتر لكن ما بين "اللايك" و"الشير"، كانت كاميرا ثانية ترصدها، كاميرا الأمن.

في واقعة جديدة تكشف الوجه المظلم لعالم السوشيال ميديا، ضبطت مباحث حماية الآداب صانعة محتوى اشتهرت بنشر مقاطع رقص وصور خادشة للحياء، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

البداية كانت برصد فريق من الإدارة مجموعة فيديوهات مثيرة للجدل، ظهرت فيها الفتاة تؤدي رقصات وإيماءات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية. ومع اتساع انتشار المقاطع، تحركت الجهات الأمنية لتحديد هويتها ومكان تواجدها.

وبعد تحريات دقيقة، تم ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحوي عشرات المقاطع والرسائل التي تثبت إدارتها لحسابات إلكترونية مخصصة لبث هذا النوع من المحتوى المخل.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بتفاصيل نشاطها، مؤكدة أنها كانت تنشر المقاطع عمدًا لزيادة نسب المشاهدة، وأن هدفها الأساسي كان "الترند والفلوس"، على حد قولها، مضيفة أن بعض أصدقائها شجعوها على مواصلة ما تفعل باعتباره فن واستعراض وليس جريمة.

مصادر أمنية أكدت أن الأجهزة المختصة مستمرة في ملاحقة كل من يستغل مواقع التواصل لبث محتوى مسيء أو غير لائق، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تمس قيم المجتمع وتستوجب ردعًا قانونيًا حازمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة.