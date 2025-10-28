إعلان

"خطف الفلوس في ثانية".. الداخلية تضبط متهم سرق موظف بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

12:56 م 28/10/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام شخص يستقل دراجة نارية بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أن قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة تلقى بلاغًا من موظف أفاد بتضرره من قائد دراجة نارية قام بخطف مبلغ مالي منه أثناء سيره بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة - بدون لوحات معدنية - وضبط قائدها (عامل - مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

الداخلية مدينة نصر متهم سرق الأجهزة الأمنية

