الأمن الاقتصادي بالداخلية يواصل حملاته لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط
كتب : علاء عمران
الأمن الاقتصادي - أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ومواجهة مختلف أشكال الجريمة. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية.
وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1439 قضية متنوعة، بينما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 1182 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
وتستمر الحملات المكثفة لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.
اقرأ أيضا:
من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل
أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو