إعلان

الأمن الاقتصادي بالداخلية يواصل حملاته لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط

كتب : علاء عمران

12:30 م 28/10/2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ومواجهة مختلف أشكال الجريمة. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1439 قضية متنوعة، بينما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 1182 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتستمر الحملات المكثفة لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المخالفات وزارة الداخلية حملات أمنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail