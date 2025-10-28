إعلان

مأساة في المرج.. مستأجر وزوجته يقتلان مالك العقار لسرقة مسكنه

كتب : أحمد عادل

11:02 ص 28/10/2025

جثة - أرشيفية

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة إحالة مستأجر وزوجته للمحاكمة الجنائية في اتهامهما بقتل مالك عقار لسرقة مسكنه في المرج.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "بدوي بيومي" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين مستأجران الطابق الأرضي في عقار المجني عليه، وأنهما قاما بتعذيبه والاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن الغرض من ارتكاب الجريمة كان سرقة مسكن المجني عليه بسبب ظروفهما المادية الصعبة، مشيرة إلى أن المتهمين فقأا عين الضحية وكبّلا يديه وقدميه وضرباه، ما أسفر عن كسور متفرقة في ضلوعه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود جريمة قتل في دائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة مالك العقار، يُدعى "بدوي ب"، مكبلة بالحبال ومصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسد أودت بحياته. وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة مستأجر الطابق الأرضي "محمود س." وزوجته لسرقة مقتنيات المنزل، وأمكن ضبط المتهمين.

جريمة قتل قتل مالك العقار سرقة مسكن المرج النيابة العامة

