كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 20 متهمًا بتهمة الاستيلاء على أموال مئات المواطنين من خلال منصة إلكترونية تُعرف باسم "FBC"، بزعم تقديم فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت بلاغات من 537 مواطنًا أكدوا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على مبالغ تجاوزت 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، وذلك من خلال منصة تروج لتحقيق أرباح خيالية مقابل أداء مهام إلكترونية.

وكشفت التحقيقات أن المنصة كانت ستارًا لتنظيم عصابي يقوده عناصر أجنبية قامت بالتخطيط وإدارة عمليات النصب، بينما تولت عناصر مصرية التنفيذ. وأنشأ المتهمون مجموعات على تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لاستدراج الضحايا، واستخدموا ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة رقمية وفنية شملت محادثات ومقاطع فيديو توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية ببيانات مزيفة، فضلًا عن سجل تجاري باسم المنصة، نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي ترخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

واتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة شملت: التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المضبوطة، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في تلقي الأموال.

كما باشرت النيابة العامة تفريغ الفيديوهات الترويجية للمنصة لإثبات هوية القائمين عليها، وتبين صحة تلقيهم أموال المواطنين دون ترخيص. وتم ضبط 12 متهمًا مصريًا، ومتهم صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، بالإضافة لضبط مبالغ مالية تقارب المليون جنيه، و1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل المحافظ الإلكترونية، وعدد من الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة النشاط الإجرامي.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وفحص الأجهزة الإلكترونية ورابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة.

وأكدت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء كيانات غير مرخصة تدّعي توفير فرص استثمار سريع، مشددة على أن هذه الكيانات ما هي إلا أدوات احتيال تديرها تنظيمات إجرامية منظمة تستهدف الاستيلاء على مدخرات المواطنين..