كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام سيدة بالتعدي على طفلين بمحافظة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالفيديو، وهي ربة منزل ووالدة الطفلين، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة بهدف تقويم سلوك الطفلين، موضحة أن الفيديو قديم وتم تصويره منذ عدة أشهر لإرساله إلى طليقها "والد الطفلين" لإثبات معاناتها في رعايتهما. وأضافت أن الطفلين يقيمان حاليا مع والدهما منذ 3 أشهر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.