"وقع بيهم من السابع".. مصرع وإصابة 3 أشخاص في سقوط أسانسير بالنزهة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر سقوط أسانسير محمل بالركاب من الطابق السابع داخل عمارة سكنية بمنطقة النزهة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بسقوط أسانسير داخل عقار بمنطقة النزهة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط أسانسير من الطابق السابع وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

