حجز محاكمة "قمر الوكالة" بتهمة بث محتوى خادش للنطق بالحكم

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز القضية المتهمة فيها البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"قمر الوكالة"، لاتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر تطبيق "تيك توك"، بما يعد تحريضًا على الفسق والفجور، ومخالفة لمعايير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة عقب تلقي عدة بلاغات ضدها، تتهمها ببث محتوى غير أخلاقي والإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للمحاكمة.

