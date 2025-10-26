"رامي" يطلب طلاق زوجته: "رجعت من الشغل لقيتها بتتمرجح"

تقدّم "رامي. ن" 33 عامًا، موظفًا بإحدى الشركات الخاصة، بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبًا إنهاء حياته الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررًا طلبه بتصرف صادم من زوجته، قائلاً: "رجعت من الشغل لقيتها بتتمرجح مع الأطفال تحت البيت".

يروي الزوج تفاصيل الواقعة التي دفعته للتفكير في الانفصال قائلاً: "عدت من العمل قبل موعدي المعتاد بنحو ساعتين، وأثناء دخولي العمارة سمعت أصوات ضحك مرتفعة قادمة من منطقة الألعاب المخصصة للأطفال أسفل المبنى، وعندما نظرت لأتأكد من مصدر الصوت، فوجئت بزوجتي تجلس على "مرجيحة" أمام الجميع، في مشهد لا يليق بامرأة متزوجة."

وأوضح أنه حاول في البداية السيطرة على غضبه وتفهم الموقف، إلا أن رد فعل زوجته زاد من شعوره بالاستياء، حيث تعاملت مع الأمر – بحسب قوله – ببرود تام، قائلة إنها كانت تحاول الترفيه عن نفسها بعد يوم ممل في المنزل، مؤكدة أنها لم ترتكب خطأً. وأضاف الزوج: "حاولت إقناعها بأن تصرفها أثار استغراب الجيران وأحرجني أمامهم، لكنها لم تُبدِ أي ندم، بل رأت أن الأمر عادي ولا يستحق النقاش."

وأشار رامي في دعواه إلى أنه لاحظ خلال الأشهر الأخيرة تغيرًا في سلوك زوجته، إذ باتت – على حد قوله – تسعى إلى لفت الأنظار سواء بملابسها أو بتصرفاتها غير المناسبة، لافتًا إلى أنه حاول مرارًا التحدث إليها للحفاظ على هيبة الحياة الزوجية، لكنها كانت ترفض الاستماع.

وأضاف أمام المحكمة: "حاولت استيعابها ومنحتها أكثر من فرصة للتغيير، لكن المشهد الذي رأيته كان نقطة النهاية بالنسبة لي، لم أعد أستطيع احترامها كما من قبل، وقررت إنهاء العلاقة بهدوء قبل أن تتحول حياتنا إلى سلسلة من الإهانات المتبادلة."

واختتم حديثه مؤكدًا أنه لم يتخذ قرار الطلاق إلا بعد تفكير طويل، وبعد أن فقد الأمل في إصلاح العلاقة، معتبرًا أن ما حدث في ذلك اليوم كان كافيًا لإغلاق صفحة زواج لم يكتمل نضجًا أو احترامًا.

وقد حملت الدعوى رقم 835 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

حجز محاكمة "قمر الوكالة" بتهمة بث محتوى خادش للنطق بالحكم

بسبب المخدرات.. التحقيق في اتهام سيدة بقتل طفلها خنقا في بولاق الدكرور

ألعاب نارية وزجاجات حارقة.. ضبط 6 أشخاص احتفلوا بخروج صديقهم من السجن بالجيزة