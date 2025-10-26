كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يحتفلون بخروج أحد أصدقائهم من إحدى القضايا، مستخدمين الألعاب النارية والزجاجات الحارقة ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 5 أشخاص من المتورطين في الواقعة، لاثنين منهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على ألعاب نارية وزجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال. وبمواجهتهم، اعترفوا بتنظيم الاحتفال بهذه الطريقة عقب الإفراج عن أحد أصدقائهم على ذمة إحدى القضايا.

كما تم ضبط المتهم السادس، الذي أمدهم بالألعاب النارية، وبحوزته كمية منها معدة للتوزيع.

وأكد المتهمون أن هدفهم كان "الاحتفال فقط"، دون قصد ترويع الأهالي، إلا أن سلوكهم تسبب في بث الذعر بين المواطنين وتعطيل حركة المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.