تأجيل محاكمة 50 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 14 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 50 متهماً في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، لجلسة 14 يناير لمرافعة النيابة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 9 مايو 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واعتدت على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، وألحقت أضراراً بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

أما المتهمون من السابع وحتى الأخير، فوجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما حرض المتهمون 18 و20 و31 على ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

