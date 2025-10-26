الداخلية: خدمات الجوازات متاحة بالحالات الإنسانية دون انتظار

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية للمواطنين، من خلال اعتماد منظومة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأقسام التابعة للإدارة بجميع المحافظات واصلت استقبال الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وإنهاء الإجراءات دون معاناة أو انتظار.

وتقوم الإدارة برصد الحالات الخاصة منذ لحظة دخولهم المقرات، وتوجيه الموظفين المختصين للتعامل الفوري معهم، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم خدمات شرطية متطورة تراعي البعد الإنساني.

وشددت الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تيسير الخدمات للمواطنين في جميع المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية للمنظومة الأمنية الحديثة.

