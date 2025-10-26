كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "نصف نقل" يحمل مجموعة من طلاب إحدى المدارس في الصندوق الخلفي للسيارة، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر بالدقهلية.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وعند مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

