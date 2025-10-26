إعلان

فيديو صادم | سائق "نصف نقل" يحمل طلابا في الصندوق الخلفي.. الداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

03:07 م 26/10/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "نصف نقل" يحمل مجموعة من طلاب إحدى المدارس في الصندوق الخلفي للسيارة، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر بالدقهلية.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وعند مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي