بالصور.. حملة أمنية مكبّرة في شمال القاهرة لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية موسعة في مناطق شمال العاصمة، بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وضبط الخارجين عن القانون، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير وتؤثر على حياة المواطنين.

ولاقت الحملة، التي نُفذت تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ترحيبًا واسعًا من الأهالي الذين أشادوا بالتحسن الملحوظ في حالة الشوارع واختفاء مظاهر الفوضى.

وشارك في الحملة العميد حسام ناصر، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، واستهدفت مناطق الوايلي، والشرابية، وروض الفرج، والساحل، والزاوية الحمراء، حيث تم ضبط عدد من تجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثاني مدينة نصر، برئاسة العميد سمير مجدي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، من ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات والمخالفات بعدد من شوارع الحي.

وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية في مختلف أحياء العاصمة، لتعزيز سيادة القانون، ومواجهة جميع أشكال التعدي على النظام العام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين، في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الأمنية بالشارع المصري.