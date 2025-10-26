مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان، وذلك خلال مداهمة أمنية استهدفت إحدى البؤر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام تشكيلات إجرامية بعدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وحدث تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع 4 من أخطر العناصر، صدرت ضدهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، قتل عمد، سرقة بالإكراه، وخطف".

وتم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي وبحوزتهم:نحو 722 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة تشمل: حشيش، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، إستروكس، شادو، و67 قطعة سلاح ناري تنوعت بين رشاشات وبنادق آلية وبنادق خرطوش وفرد خرطوش وطبنجات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 88 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربة تأتي ضمن استراتيجيتها لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجفيف منابع جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند