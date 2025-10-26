خلال يوم واحد.. ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته الموسعة لضبط الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط ما يقرب من 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم، داخل عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، جرى تجميعها بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع أو بيعها بأزيد من الأسعار المقررة.

وتواصل الوزارة حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال حاجة المواطنين.