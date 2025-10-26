إعلان

خلال يوم واحد.. ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كتب : علاء عمران

12:08 م 26/10/2025

دقيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته الموسعة لضبط الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط ما يقرب من 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم، داخل عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، جرى تجميعها بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع أو بيعها بأزيد من الأسعار المقررة.

وتواصل الوزارة حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال حاجة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق السوق السوداء المخابز السياحية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على مناطق متفرقة
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي