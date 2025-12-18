العثور على جثة رجل في مقلب قمامة في العجمي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل ملقاة في مقلب قمامة بمنطقة أبو يوسف، نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مجهولة داخل مقلب قمامة بشارع رسلان منطقة أبو يوسف، دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لحين فحص الواقعة.

فيما تواصل مباحث قسم شرطة الدخيلة جهودها لتحديد هوية المتوفى، وفحص بلاغات التغيب في نطاق الإسكندرية، كما يجري تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.