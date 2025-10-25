إعلان

تأجيل محاكمة 86 متهماً في قضية خلية النزهة لـ14 ديسمبر

كتب : صابر المحلاوي

06:08 م 25/10/2025

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، محاكمة 86 متهماً في القضية رقم 7347 لسنة 2025، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية النزهة"، إلى جلسة 14 ديسمبر؛ لمرافعة النيابة.

ووفق أمر الإحالة، فقد تولى المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين قيادة جماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى ارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب.

