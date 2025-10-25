إعلان

فيديو استغاثة يكشف مشاجرة بسبب سيارة نقل.. والشرطة تتدخل

كتب : علاء عمران

01:30 م 25/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة لمساعدته في منع بعض الأشخاص من محاولة الاستيلاء على سيارة نقل ملكه بالقليوبية، حيث قامت أجهزة الأمن بالتحري والفحص.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من الأهالي بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول: سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وطرف ثانٍ: سائق ينتحل اسم شقيقه لصدور حكم قضائي ضده – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك بعد استئجار الطرف الثاني سيارة نقل ملك الطرف الأول للعمل عليها، وامتناعه عن سداد قيمة الإيجار ورفضه إعادة السيارة لمالكها.

تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة سيارة نقل وزارة الداخلية

أخبار

المزيد

