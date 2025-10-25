فيديو صادم يقود الشرطة لضبط عصابة خطف الهواتف بالقاهرة | تفاصيل

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية ويحاولان سرقة هاتف محمول بأسلوب "الخطف" في القاهرة.

وكشفت التحريات أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بالواقعة، وتم تحديد هوية الشخصين وضبطهما، وهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة والتي بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما، اعترفا بمحاولة سرقة الهاتف من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وأقرّا بارتكابهما ثلاث وقائع أخرى بنفس الأسلوب، والتصرف في المسروقات عن طريق البيع لعميل له معلومات جنائية تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

