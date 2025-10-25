

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة، لقيامه بالتعدي عليها بألفاظ خادشة للحياء وارتكاب تصرفات غير لائقة أثناء قيادتها سيارتها بطريق الأوتوستراد في القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبسؤال صاحبة الفيديو، وهي طالبة تقيم بمحافظة القاهرة، قررت أنه أثناء سيرها بالطريق تعرضت لمضايقات من قائد سيارة أخرى، حيث وجه إليها عبارات مسيئة وتحرش لفظيًا بها على نحو أثار استياءها ودفعها إلى نشر الواقعة عبر مواقع التواصل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، مقيم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند