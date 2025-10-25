إعلان

رمضان صبحي أمام الجنايات اليوم في قضية تزوير كراسات امتحانات رسمية

كتب : مصراوي

10:39 ص 25/10/2025

رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

تنظر محكمة الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتزوير محررات رسمية منسوبة لمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة التزوير في كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة بالمعهد، ونسبها زورًا للاعب رمضان صبحي، لإثبات حضوره وتأديته للامتحانات على خلاف الحقيقة.

وشمل أمر الإحالة كلا من: يوسف. م، 22 عامًا، عامل بمقهى "محبوس"، ومحمد. ا، 37 عامًا، مشرف أمن بالمعهد "محبوس"، ورمضان صبحي، 28 عامًا، لاعب كرة قدم "مخلى سبيله"، وطارق. م، "هارب".

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة وذيلها بتوقيعات غير صحيحة نُسبت إلى رمضان صبحي، وذلك بمساعدة باقي المتهمين الذين أمدوه بالبيانات اللازمة لإتمام التزوير، بهدف إظهار الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأكدت التحقيقات أن ما ارتكبه المتهمون يمثل جناية تزوير في محررات رسمية يعاقب عليها القانون، وأن الواقعة تمت باتفاق مسبق بين المتهمين بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رمضان صبحي محكمة الجيزة معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق أبو النمرس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام.. يف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟