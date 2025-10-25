رمضان صبحي أمام الجنايات اليوم في قضية تزوير كراسات امتحانات رسمية

القاهرة - مصراوي

تنظر محكمة الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتزوير محررات رسمية منسوبة لمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة التزوير في كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة بالمعهد، ونسبها زورًا للاعب رمضان صبحي، لإثبات حضوره وتأديته للامتحانات على خلاف الحقيقة.

وشمل أمر الإحالة كلا من: يوسف. م، 22 عامًا، عامل بمقهى "محبوس"، ومحمد. ا، 37 عامًا، مشرف أمن بالمعهد "محبوس"، ورمضان صبحي، 28 عامًا، لاعب كرة قدم "مخلى سبيله"، وطارق. م، "هارب".

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة وذيلها بتوقيعات غير صحيحة نُسبت إلى رمضان صبحي، وذلك بمساعدة باقي المتهمين الذين أمدوه بالبيانات اللازمة لإتمام التزوير، بهدف إظهار الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأكدت التحقيقات أن ما ارتكبه المتهمون يمثل جناية تزوير في محررات رسمية يعاقب عليها القانون، وأن الواقعة تمت باتفاق مسبق بين المتهمين بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة.