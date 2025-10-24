الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول عن تعاطي مخدرات بالقاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من تعاطي بعض الأشخاص المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط أحد الظاهرين بالفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحصله عليها من عنصرين جنائيين أمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدرى "البودر والآيس" وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.