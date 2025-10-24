لحظة رعب داخل مسجد بعين شمس.. سقوط جزء من السقف وإصابة مصلٍ واحد

في شارع الزهراء بعين شمس، تحول وقت الصلاة إلى لحظة فزع. داخل مسجد غباشي، المكان الذي اعتاد الناس أن يجدوا فيه الطمأنينة، دوى صوت انهيار مفاجئ هز الجدران وأفزع المصلين.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي في سقف مسجد غباشي، المكون من طابق واحد.

على الفور، انتقلت فرق الدفاع المدنيإلى الموقع، وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين هرعوا إلى المكان خوفًا من وقوع ضحايا. المشهد كان مؤلمًا، كتل من الخرسانة سقطت داخل المسجد، والغبار غطى السجاد والمصاحف.

رجال الحماية المدنية بدأوا على الفور في تأمين المكان والتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الركام، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل أحد المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج اللازم.

الجهات الهندسية بحي عين شمس بدأت في فحص المبنى بالكامل للتأكد من سلامته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمه قبل إعادة فتحه للمصلين.