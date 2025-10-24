إعلان

لحظة رعب داخل مسجد بعين شمس.. سقوط جزء من السقف وإصابة مصلٍ واحد

كتب : محمد شعبان

02:14 م 24/10/2025

انهيار سقف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في شارع الزهراء بعين شمس، تحول وقت الصلاة إلى لحظة فزع. داخل مسجد غباشي، المكان الذي اعتاد الناس أن يجدوا فيه الطمأنينة، دوى صوت انهيار مفاجئ هز الجدران وأفزع المصلين.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي في سقف مسجد غباشي، المكون من طابق واحد.

على الفور، انتقلت فرق الدفاع المدنيإلى الموقع، وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين هرعوا إلى المكان خوفًا من وقوع ضحايا. المشهد كان مؤلمًا، كتل من الخرسانة سقطت داخل المسجد، والغبار غطى السجاد والمصاحف.

رجال الحماية المدنية بدأوا على الفور في تأمين المكان والتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الركام، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل أحد المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج اللازم.

الجهات الهندسية بحي عين شمس بدأت في فحص المبنى بالكامل للتأكد من سلامته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمه قبل إعادة فتحه للمصلين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار سقف سقف مسجد عين شمس مصاب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل