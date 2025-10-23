إعلان

منافسة أحمد مرتضي منصور و الدندراوي تشعل المقاعد الفردية بالجيزة..(أسماء المرشحين)

كتب : رمضان يونس

11:42 م 23/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    568655827_1124856749835734_6587617489188416966_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    571239857_1124855356502540_8196220321399902544_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    569613068_1124853479836061_7669132176595015253_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    571171196_1124855109835898_434990955278777644_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    570954343_1124853826502693_3677661756014179216_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    571800268_1124854286502647_936603602412083249_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    561712368_1124852846502791_2579491067813050831_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    566246892_1124853109836098_5374717726172520813_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    570279724_1124852559836153_1085180784973247371_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    570279724_1124852559836153_1085180784973247371_n_11zon - Copy
  • عرض 13 صورة
    571117459_1124854616502614_1790741775999496028_n_11zon
  • عرض 13 صورة
    571161399_1124856283169114_2008961065392749430_n_11zon

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النظام الفردي ورموزهم عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة قبل خوض انتخابات مجلس النواب 2025 ـ 2026.

وتضمنت القائمة النهائية، 12 دائرة في محافظة الجيزة (الجيزة ـ أبو النمرس ـ البدرشين ـ الصف ـ أطفيح ـ بولاق الدكرور ـ العمرانية ـ إمبابة ـ الأهرام ـ أول أكتوبر ـ كرداسة ـ منشأة القناطر ).

وشملت القائمة النهائية على المقاعد الفردية في نطاق محافظة الجيزة، منافسة قوية بين أحمد مرتضي منصور ودندراوي أبو الفضل وهشام بدوي بينما في بولاق الدكرور بين محمد الحسيني ومحمد إسماعيل وحسام المندوة.

وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الكشوف النهائية (النظام الفردي) تضمن أسم المرشح، والدائرة التي سيخوض فيها الانتخابات، والحزب الذي ينتمي له ـ إن وجد ـ ، والرمز الانتخابي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حمد مرتضي منصور يشعل انتخابات الجيزة لهيئة الوطنية للانتخابات لوطنية للانتخابات حازم بدوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)