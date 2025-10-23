اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة هشام الركايبي - مدير الأكاديمية، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الإدارية في مجال الأمن السيبراني.

البرنامج التدريبي الذي عُقدَ على مدار يومي21 و22 أكتوبر الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، شارك فيه "31" من السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية.

وقد تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات ألقاها نخبة من كبار المتخصصين، تناولت الإطار القانوني الوطني والدولي للأمن السيبراني، والجريمة السيبرانية، والأنشطة غير المشروعة للعملات المشفرة، وأساليب حماية البيانات الشخصية على شبكة المعلومات الدولية.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم المشاركين شهادات إتمام البرنامج التدريبي.