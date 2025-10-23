حصل "مصراوي" على نص تحقيقات القضية رقم 12539 لسنة 2024 جنايات طفل الهرم، المتهم فيها "عبد الرحمن .ث"، (طالب ثانوي تجاري) بقتل المجني عليه "أحمد.م" (طالب ثانوي عام) بجرح غائر في الرقبة إثر طعنة بزجاجة حال عراك دار بينهما أمام سايبر في حدائق الأهرام بالجيزة.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟.

ج: اللى حصل إن أنا كنت قاعد مع "فابيو"، و " أحمد مصطفي"، وكان معانا ناس تانية و کنا بنهزر وقام "أحمد مصطفي"، مسك ذراعي و تناه و رقدني على السلم فأنا قمت أخذت الشبشب بتاعه "فرده كروكس"، و جريت ومسكني من هدومي و وقعني على الأرض وداس برجله على وشى وبعد كده "أحمد" أخذ الكاب مني و أنا فضلت ماشى وراه عمال أقول له هات الكاب ويقولى مش هاديك الكاب خليك قاعد شوية وقالي لو مسكتش هضربك، وقام ضربني بالبونيه في صدري وعيني قمت ضاربة بالبونية في صدره، ومرة واحدة جبت "زجاجة"، كسرتها على ذراعه بس محصلش ليه حاجة وقام ضربني بالبونية في وشي، وضربته بالزجاجة في رقبته ووقوع على الأرض والإسعاف جات خدته والشرطة مسكتني.

س: متى وأين حدثت تلك الواقعة؟

ج: الكلام ده حصل حصل لما كنا قدام السايبر.

س: وما سبب تواجدكما؟

ج: إحنا كنا قاعدين في سايبر في حدائق الاهرام.

س: ما طبيعة الهرج التي حدثت بينكما؟

ج: كنا بنهزر وأحمد قام مسك ذراعي وتناه وأنا قمت أخذت فردة شبشب منه وجريت وهو جرى ورايا ومسكني من هدومي ووقعني على الأرض وقاد دايس برجله على وشى وبعد كده اخد الكاب بتاعي مني وانا فضلت ماشي وراه عمال أقول له هات الكاب وهو يقولي مش هديك الكاب وخليك قاعد شوية وقالي لو مسكتش هضربك.

س: وهل قام أحمد بالتعدي عليك؟

ج: أيوة ضربني.

س: ما الأداء المستخدمة في التعدي عليك؟

ج:هو ضربني بأيده.

س: كم عدد الضربات التي كالها لك أحمد؟

ج: هي ضربة واحدة.

س: وأين استقرت تلك الضربات تحديدًا؟

ج:في صدري وعيني الشمال.

س: هل من ثمة مقاومة بدرت منك حال ذلك التعدى؟

ج: أيوة أنا قمت ضاربة.

س: ما الذي حدث عقب ذلك؟

ج:مرة واحدة لقيت نفسي بضربه.

س: وما هي الأداة المستخدمة في الاعتداء عليه؟

ج: ضربته مرة واحدة بزجاجة.

س: وأين استقرت تلك الضربة تحديدًا؟

ج: في رقبته من الناحية الشمال.

س: هل ألم به ثمة إصابات جراء التعدي؟

ج:أيوة هو بقي الدم غرقان منو وقام وقع على الأرض ومات.

س: ما قصدك من التعدي على المجني عليه "أحمد"؟

ج: أنا كان قصدي أخوفه بالزجاجة بس هو ضربني فقمت أنا ضاربه بالزجاجة في ذراعه ورقبته غصب عني.

س: ما هو سبب قيامك بارتكاب الجريمة تحديدًا؟

ج:عشان كان عمال يضربني وأخذ مني الكاب.

س: ما المدة الزمنية التي استغرقتها في ذلك تحديدًا؟

ج: الكلام ده حصل مكملش دقيقة.

س: أنت متهم بقتل المجني عليه "أحمد مصطفي"مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم على إزهاق روحه وأعدت لذلك سلاح أبيض "زجاجة" وما أنت تمكنت من حتى عاجلته بطعنة قاتلة برقبته قاصدًا إزهاق روحه فأحدثت الإصابات التي ناظرتها النيابة العامة والتي أودت بحياته؟

ج: أنا ضربته ..بس مكنش قصدي.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 12539 لسنة 2024 جنايات طفل الهرم، للمتهم "عبد الرحمن .ث"، (طالب ثانوي تجاري) تهمة قتل المجني عليه "أحمد.م" (طالب ثانوي عام)، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض "زجاجة" وما أنت تمكن من ذلك عاجلة بطعنة قاتلة في رقبته قاصدًا إزهاق روحه فأحدثت الإصابات التي ناظرتها النيابة العامة والتي أودت بحياته، وذلك في اليوم الثالث من يوليو 2024 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

التحريات: مزاح انتهي بجريمة أمام السايبر

وذكرت تحريات رجال المباحث، أن الطالبين تقابلا أمام إحدى محلات التجارية "سايبر" في منطقة حدائق الأهرام وحدثت بينهما وصلة مزاح على إثرها أزاح المجني عليه غطاء رأس "كاب" الخاص بالمتهم "عبد الرحمن" فاستشاط غاضبًا وقام بأخذ زجاجة ملقاة على جانب الطريق وكسرها على ذراع المجني عليه وباغته بطعنة في الرقبة.

التقرير الطبي : طعنة في الرقبة أنهت كل شيء

وثبت تقرير الفحص المبدئي الصادر من مستشفى السادس من أكتوبر المركزي، وفق أوراق الدعوى، بعد مناظرة الجثمان، وجود جرح نافذ في جسد المجني عليه "أحمد"، أدي إلى قطع في أوتار الرقبة و قطع في شريان التاجي الأيسر أدى إلى نزيف دموي غزير وتعزى الوفاة.

