محاكمة 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية بمنطقة منشأة ناصر اليوم

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة 3 عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والإعداد للتشاجر بمنطقة منشأة ناصر.

وكانت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص باتخاذ منطقة منشأة ناصر وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال المشاجرات واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية، وممارسة البلطجة على المواطنين.

وعلى الفور، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتحري للتأكد من صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في تحديد مكان المتهمين وضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وحيازتهم لأسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش وذخيرة، بغرض الإعداد لمشاجرة في المنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

