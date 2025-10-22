قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بزيارة الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتأكيد التكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية.

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة المستشار خيري معوض، والمستشار عبد الراضي الكاشف عضوا المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم المستشارة هدى عيسى مديرة المكتب الفني بالإسكندرية، والمستشار وليد حسام الدين مدير نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول، والمستشار صالح سليم مسؤول شؤون مجمع النيابات الإدارية بالمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة يتقدمهم اللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على عمق التعاون والتنسيق المشترك.

عقب ذلك، توجه رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له إلى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، حيث التقى بمديري وأعضاء النيابات الإدارية بالمحافظة، تتقدمهم المستشارة منى الجزيري مديرة فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية. وأعرب خلال اللقاء عن تقديره لما يبذله الأعضاء من جهد في مكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام الزيارة، أهدى المستشار محمد الشناوي درع النيابة التذكاري للمستشار حمدي سالم عضو المجلس الأعلى السابق، تقديرًا لمسيرته المهنية، كما أهدى المستشار محمد السملاوي رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية درع النادي التذكاري لرئيس الهيئة وقيادات النيابة الإدارية.

واختتمت الزيارة بتفقد النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، حيث استقبله المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع رئيس الهيئة على الخدمات المقدمة للأعضاء، وأشاد بما يقدمه النادي من جهود متميزة، وتلقى في الختام درع النادي التذكاري تقديرًا لجهوده في دعم أعضاء الهيئة.