كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان محكمة النقض، المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي قدمت له التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء، أعربت المهندسة مي عبد الحميد عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد للقاضي عاصم الغايش في مهمته الجديدة، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون.

من جانبه، وجّه القاضي عاصم الغايش الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على تهنئتها، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في توفير السكن الكريم للفئات المستهدفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية بمجال الإسكان.

حضر اللقاء القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، إلى جانب المستشار أحمد سعد، المستشار القانوني لصندوق الإسكان الاجتماعي.