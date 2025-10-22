إعلان

ضبط سائق ميكروباص أجبر الركاب على النزول لرفضهم دفع أجرة زائدة بالبحيرة

كتب : علاء عمران

04:25 م 22/10/2025

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مواطنين من قيام سائق سيارة ميكروباص بالمطالبة بأجرة أعلى من المقررة، ولدى رفض الركاب الدفع طلب منهم النزول من السيارة بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وهو عامل لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

